Nieuwe patch voor Zelda: Breath of the Wild fixt exploit

De laatste patch voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild verhelpt onder andere de exploit waarbij spelers oneindig veel pijlen konden bemachtigen. Ook reduceert het de hartjes van Wolf Link op de Nintendo Switch, zodat het aantal in lijn is met de Wii U-versie.

Voorheen konden spelers de camera naar de grond draaien, terwijl vijanden oneindig pijlen bleven schieten, zoals te zien is in de onderstaande video. Na de update is dit aantal volgens Reddit-gebruikers teruggeschroefd naar tussen de 20 en de 25 pijlen.

Een andere verbetering betreft de Wolf Link-amiibo. Spelers melden dat het aantal hartjes van Wolf Link, die wordt opgeroepen via de amiibo, nu standaard drie hartjes heeft. Voor de update was dit bij sommige gebruikers twintig hartjes, zonder dat ze de benodigde Cave of Trials hebben uitgevoerd in Twilight Princess HD op de Wii U.

De vorige patch van Breath of the Wild verbeterde de framerate van de game op de Nintendo Switch en Wii U.