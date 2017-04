Battlegrounds-ontwikkelaar gaat cheaters aanpakken

Ontwikkelaar Bluehole heeft in een post op Steam aangekondigd dat het cheaters beter aan gaat pakken. De maatregelen zijn onderdeel van de nieuwe update voor de Steam-hit.

De ontwikkelaar zegt dat de de focus van de ontwikkeling, om in Early Access te gaan, lag op het toevoegen van alle systemen van de game. Nu zegt Bluehole hard te werken aan het verbeteren van de prestaties en de veiligheid tijdens het spelen, waaronder het aanpakken van cheaters.

"Dit is geen gemakkelijke taak, aangezien cheaters aanpakken een constante strijd is, maar we zijn er zeker van dat we in de komende weken en maanden nieuwe maatregelen zullen treffen om het moeilijker te maken om te cheaten in de game. Deze week alleen al hebben we twee grote gaten gedicht die de huidige cheats toelieten, en terwijl we progressie maken in Early Access zullen we de game verder beveiligen en mensen die niet eerlijk spelen opsporen."

Ook zegt de ontwikkelaar de oorzaak van recente server lag in de game te hebben gevonden en hard te werken om het op te lossen. Helaas zal het volgens de ontwikkelaar nog even duren, omdat het een ingewikkeld probleem is met de kern van de engine.

