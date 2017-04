Volledige trailer en eerste details van Star Wars Battlefront 2

Eerder deze week lekte al een korte versie van de trailer uit, maar nu kan je 'full lengt reveal trailer' van Star Wars Battlefront 2 bekijken. Battlefront 2 zal dit keer een singleplayer bevatten en in de trailer zien we al een beetje welke kant het verhaal opgaat. Je speelt in Battlefront 2 een groot deel van het verhaal met de special forces-Stormtrooper Iden Versio. Met haar Inferno Squad zal je in Battlefront 2 de jacht op de rebellen inzetten, als wraak voor het opblazen van Death Star II en het doden van de Emperor.

De ontwikkelaar (DICE) heeft bevestigd dat je naast Iden Versio, ook missies met bekende personages uit het Star Wars-universum zal gaan spelen. Zo zijn onder meer Rey, Darth Maul, Yoda, Kylo Ren en Luke Skywalker al in de trailer te zien en heeft de ontwikkelaar laten weten dat je in ieder geval Kylo Ren en Luke Skywalker onder de knoppen krijgt. Zo zal het verhaal van Battlefront 2 de beide kanten van het conflict belichten.

Star Wars Battlefront 2 verschijnt op 17 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Naast een singleplayercampaign zal Star Wars Battlefront 2 ook een multiplayer-modus bevatten.