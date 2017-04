'Vechtsysteem Smash Bros.-serie was voor allereerste Kirby bedoeld'

Het had misschien niet veel gescheeld of Kirby en Super Smash Bros. zouden hele andere games zijn geweest. Daarover en meer vertelde Masahiro Sakurai, de 'vader' van Kirby en ontwikkelaar van de Smash Bros.-serie tijdens het Kirby 25th Anniversary Concert in Tokio waar InsideGamer bij was.

In de Smash Bros.-serie lopen spelers geleidelijk schade op naarmate ze meer klappen incasseren, waardoor ze sneller het beeld uit vliegen en zo een leven verliezen. Volgens Sakurai is dit idee ontstaan tijdens de planningsfase van Kirby's Dream Land, dat in 1992 voor de Game Boy uitkwam. Uiteindelijk werd dit idee pas zeven jaar later geïmplementeerd, in de game Super Smash Bros. voor de Nintendo 64. De reden waarom het zo lang duurde voordat dit idee werd toegepast had echter niets te maken met het afwachten tot een betere gelegenheid. "Ik was het eerlijk gezegd helemaal vergeten," aldus Sakurai.

Hiernaast onthulde Sakurai meer details over het ontwikkelingsproces van Kirby's Dream Land. De game is bijvoorbeeld in zijn geheel ontwikkeld op een Twin Famicom, een apparaat dat een NES en Family Computer Disk System combineert en daardoor zowel cartridges als floppy's kan lezen. Sakurai verbond een trackball aan het apparaat waarmee hij de sprites tekende en direct opsloeg op een floppy disk. Ook programmeerde hij de game door met de muis getallen aan te klikken, omdat een toetsenbord niet werd ondersteund. Hij was destijds 19 jaar oud.

Masahiro Sakurai verliet HAL Laboratory, de studio verantwoordelijk voor de Kirby- en Super Smash Bros.-series, in 2003 en richtte daarna zijn eigen studio Sora op. Het is voor het eerst in jaren dat hij zich uitlaat over zijn tijd bij HAL Laboratory en over de ontwikkeling van de Kirby-franchise.