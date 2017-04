Ontmoet de stemacteurs van Dawn of War 3 - Dev diary

Relic heeft een nieuwe developer diary van Warhammer 40,000: Dawn of War 3 uitgegeven waarin de stemacteurs in actie te zien zijn.



In de video worden de stemacteurs van onder andere Gabriel Angelos en Farseer Macha getoond. Het is goed te zien hoe de acteurs hun best doen een bepaalde sfeer of emotie in hun stem te leggen.

Dawn of War 3 komt op 27 april uit voor pc en kan alvast gekocht worden op Steam. Afgelopen weekend ging een bèta van start voor de game.