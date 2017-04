Horizon Zero Dawn-documentaire nu terug te kijken

VPRO Tegenlicht zond afgelopen zondag hun documentaire over Horizon Zero Dawn uit. De documentaire geeft een inzicht in de laatste maanden van de ontwikkeling van de game en de evolutie van open wereldgames als een genre.

Ook komen verschillende ontwikkelaars van Guerrilla Games aan het woord zoals producer Angie Smits, managing director Hermen Hulst, art director Jan-Bart van Beek en director Mathijs de Jonge aan het woord.

De documentaire is via de website van NPO terug te kijken. Vorige week vertelde de studio dat het prototype van Horizon Zero Dawn machinegeweren bevatte.