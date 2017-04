Black Ops 2 heeft afwijkende sensitivity op Xbox One

YouTuber Drift0r heeft in een analyse bevestigd dat Call of Duty: Black Ops 2 op de Xbox One last heeft van een zeer lichte input lag. Ook heeft de game een afwijkende sensitivity van de analoge stick.

In de test bleek dat de Xbox One 1 tot 2 frames later reageert op het bewegen van de analoge stick dan de Xbox 360-versie. Volgens Drift0r is dit niet merkbaar tijdens het spelen, met de kanttekening dat de analyse gedaan is onder ideale omstandigheden.

Een groter probleem is de wijze waarop de sensitivity van de backwards compatible-versie werkt. Op de Xbox One heeft deze namelijk een non-lineaire curve, waardoor de beweging langzaam opgang komt en langzaam eindigt. De game heeft op de Xbox 360 een lineaire curve, waardoor de snelheid constant is.

Een oplossing voor dit probleem is het gebruiken van de Xbox One Elite-controller, waarbij verschillende soorten sensitivity kunnen worden ingesteld. Momenteel heeft Treyarch zich nog niet uitgesproken over het probleem.

Bekijk hieronder de analyse van de twee versies. Black Ops 2 werd vorige week na vele verzoeken van de community toegevoegd aan het backwards compatibility-programma van de Xbox One.