Update: Nieuwe trailer voor Ancestors: The Humankind Odyssey

Update: Tijdens de presentatie werd een nieuwe trailer getoond. Deze is hieronder te zien. Tevens is bekendgemaakt dat de game niet meer episodisch wordt uitgegeven.

Origineel bericht:Patrice Désilets, bedenker van de Assassin's Creed-serie, geeft om 11:30 Nederlandse tijd een presentatie over zijn nieuwe game Ancestors: The Humankind Odyssey.

Een livestream van de presentatie is hieronder te bekijken. Désilets bespreekt zijn aankomende game op de Reboot Develop-conferentie in Kroatië.

Ancestors: The Humankind Odyssey werd in 2015 aangekondigd op dezelfde conferentie. In een teaser werden verschillende momenten over de geschiedenis en de evolutie van de mensheid gepresenteerd, gevolgd door gameplaybeelden van een primaat in een jungle. De game wordt uitgebreid omschreven als een "third person action-adventure survival episodic game" en vertelt het verhaal van het ontstaan van de mensheid in meerdere delen. Met een team van twaalf mensen hoopt hij de ervaring van "AAA-game kwaliteit" te kunnen brengen.