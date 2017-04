Tiny Racers-modus plaatst camera in GTA 5 boven de actie

Er is een modus voor Grand Theft Auto 5 aangekondigd waarin spelers races spelen en de camera boven de actie geplaatst is.



Niet heel het spel kan op deze manier gespeeld worden. In plaats daarvan kan in 'Tiny Racers' alleen geracet worden, vergelijkbaar met de racefranchise Micro Machines, waarbij de actie ook vanaf bovenaf wordt gezien. Daarbij kan het cameraperspectief ook vergeleken worden met de oude GTA-games.



Tiny Racers verschijnt op 25 april in GTA Online. Dat is overigens nog voor de nieuwe Micro Machines van uitgever Codemasters in juni verschijnt.