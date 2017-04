Dedicated servers keren terug in Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2 heeft, net als het origineel, dedicated servers. Dat maakt design director Dennis Brannvall bekend op Twitter.



Hoewel het origineel ook dedicated servers heeft, is dat nu ook bevestigd voor het vervolg. Dedicated servers worden door de ontwikkelaar (of een partner) zelf gehost, waardoor spelers geen lag horen te ondervinden tijdens multiplayerpotjes.

Tevens bekendgemaakt is dat veel content uit de Elite Trooper Deluxe Edition van de game ook in de normale versie van het spel ontgrendeld kan worden. Dat meldt designer Christian Johannesen op Twitter. Iemand vroeg hem of de wapens en content van de speciale editie exclusief daarvoor bestemd is, waarop Johannesen antwoordt dat de content ontgrendeld kan worden door de game te spelen.



Star Wars Battlefront 2 komt op 17 november uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.