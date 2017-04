We zijn inmiddels toe aan het vijfde deel van de Ashattered Alliances-video's voor Injustice 2.



In dit deel is te zien hoe Brainiac het meesterbrein achter het conflict tussen de superhelden is. Hij wil de aarde vernietigen en steden krimpen om ze in flessen te bewaren.



Injustice 2 verschijnt op 16 mei voor PlayStation 4 en Xbox One.