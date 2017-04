Episode 4 van derde seizoen The Walking Dead komt volgende week

Op 25 april komt de vierde aflevering van het derde seizoen van Telltale's The Walking Dead beschikbaar.



De aflevering komt dan uit op PlayStation 4, Xbox One, pc, iOS en Android. Het derde seizoen van The Walking Dead heet A New Frontier en de aflevering in kwestie heet Thicker Than Water. De vorige aflevering verscheen vorige maand.



In Thicker Than Water gaan de avonturen van de Garcia-familie en Clementine verder. Hieronder is de trailer voor de episode te zien.