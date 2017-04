Black Ops 3 zombie-dlc met oude maps mogelijk uitgelekt

Een Poolse en een Mexicaanse retailer hebben mogelijke nieuwe dlc voor Call of Duty: Black Ops 3 gelekt. De productomschrijvingen werden opgemerkt op Reddit en noemen "Black Ops Zombie Chronicles" die acht oude maps zou bevatten.

De omschrijving op de productpagina luidt: "Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles is de laatste set die de originele Call of Duty: Black Ops 3-gameplay bevat, compleet met Zombie Chronicles: acht originele maps geremastered voor de volgende generatie Call of Duty."

De Mexicaanse omschrijving voegt daaraan toe dat Zombie Chronicles ook de Gobblegun-machine zal bevatten. Deze kauwgombalmachine werd geïntroduceerd in de game en geeft spelers random perks in de zombiemodus.

De geruchten sluiten aan bij de boodschap van ontwikkelaar Treyarch en uitgever Activision dat er dit jaar nog nieuwe content voor de game zou verschijnen. Ook plaatste stemacteur Luiz Carlos Gomes, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de Call of Duty-zombiemodus, een bericht dat hij recent de stem insprak van een bekend personage.

Aanstaande woensdag wordt de nieuwste game in de serie, Call of Duty: WWII, aangekondigd in een livestream.