Sony-aandelen stijgen na mogelijk historisch hoge vooruitzichten

De aandelen van Sony zijn met 3,84 procent gestegen nadat het bedrijf de winstvooruitzichten van het afgelopen fiscale jaar heeft bijgesteld. De winst van 2,6 miljard is voor analisten de reden voor een mogelijk historisch hoge winst.

Volgens analisten Goldman Sachs Group Inc. is het waarschijnlijk dat Sony binnenkort een volgende doelstelling van 4,5 miljard winst aankondigt, gezien de stijgende lijn. In februari voorspelde het bedrijf nog een winst van 2,2 miljard, die negentien procent hoger uitviel. Een winst van 4,5 miljard na maart 2018 zou de hoogste sinds 1998 zijn, toen de opbrengsten van Sony werden aangedreven door de originele PlayStation. De PlayStation 4 is momenteel wederom onderdeel van het succes voor het bedrijf.

CEO Kazuo Hirai zegt verder in alle bedrijfstakken beter te presteren en kosten te hebben bespaard in de verzekeringstak. Ook hervatte de productie van chips sneller dan verwacht na de afgelopen aardbeving in Japan.

Op 28 april kondigt Sony de doelstelling aan voor het huidige fiscale jaar.