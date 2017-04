Bezoek de MSI Fandag op zaterdag 6 mei

MSI organiseert op zaterdag 6 mei hun eigen fandag die in in het teken staat van pc-gaming. Het evenement vindt plaats in DeFabrique in Utrecht.

Op de MSI Fandag is de nieuwste hardware te bekijken, kunnen bezoekers aan de slag met games als Prey en Quake Champions en staat er een 4K-beamer van bijna vier meter. Ook zijn er volop mogelijkheden om met je gehele lichaam in virtual reality te spelen en wordt er gelasergamed in een arena met drie verdiepingen.

MSI geeft verder een hoop goodies weg, zoals MSI hardware, Steamvouchers en kan je gaming chairs winnen door van Team PU in Rocket League te winnen. Iedere bezoeker gaat naar huis met een goodiebag en een waardebon van tien euro. In de lokale winkel zijn daarnaast een hoop aanbiedingen te vinden.

De MSI fandag vindt plaats op 6 mei en begint om 10:30. Op de website zijn tickets voor 10 euro pers stuk te bestellen.