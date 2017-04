Nintendo verwacht voor april 2018 13 miljoen Switch-consoles te verkopen

Nintendo verwacht dat het tot en met 31 maart 2018 dertien miljoen Switch-consoles verkoopt. Sinds 3 maart heeft het bedrijf al 2,74 miljoen exemplaren van de Switch verkocht.



Het bedrijf heeft in maart extra Switch-consoles geproduceerd, maar het hybride apparaat is vaak nog uitverkocht. Of de Switch daardoor boven verwachting presteert, heeft Nintendo niet laten weten. Wel laat het bedrijf weten dat de console “goed van start gegaan is”.



Dat Nintendo verwacht voor 31 maart nog eens tien miljoen exemplaren te verkopen, laat in elk geval zien dat het bedrijf vertrouwen heeft in het apparaat. De Wii U, de voorganger van de Switch, heeft ruim vier jaar gedaan over eenzelfde aantal. Tussen maart 2016 en april 2017 heeft Nintendo overigens 760 duizend Wii U’s verkocht.

Nintendo heeft over heel het boekjaar een omzet behaald van 489 miljard yen (ruim vier miljard euro). De winst bedroeg 29,3 miljard yen (241 miljoen euro). De omzet is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met drie procent gedaald, de winst daalde met elf procent.

Die daling heeft te maken met de tegenvallende verkopen van de Wii U. In 2017 verwacht Nintendo het in elk geval beter te doen met een verwachte omzet van 750 miljard yen (6,16 miljard euro) en winst van zestig miljard yen (49 miljoen euro).