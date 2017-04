Street Fighter 5-arena beledigt religie, tijdelijk offline gehaald

Een arena in Street Fighter 5 die via dlc te koop was, is tijdelijk offline gehaald vanwege religieuze redenen.



Thailand Temple Hideout zou "onbedoelde religieuze referenties" bevatten in de achtergrondmuziek. Mensen die de arena al hebben gekocht kunnen hem blijven gebruiken, al wordt de muziek uiteindelijk wel aangepast. Voor alle anderen komt de arena pas weer te koop als de nieuwe muziek is toegevoegd.

De arena is gesitueerd in een boeddhistische tempel, maar de achtergrondmuziek refereert naar Allah. Hieronder is een video te zien van de arena met de originele muziek. "De ontwikkelaars en de mensen bij Capcom hebben niets dan respect voor alle religie op de wereld en we verontschuldigen ons aan iedereen die zich beledigd voelt", aldus Capcom.