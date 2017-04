Tales from the Borderlands gratis bij PlayStation Plus in mei

De games die gratis via PlayStation Plus beschikbaar gesteld worden in mei zijn bekend.



In mei kunnen spelers met een PlayStation 4 en PlayStation Plus Tales from the Borderlands en Alienation downloaden. In de Verenigde Staten krijgt men overigens Abzu in plaats van Alienation.



Op PlayStation 3 komen Blood Knights en Port Royale 3: Pirates and Merchants beschikbaar. Op de Vita, en op PS4 via cross buy, worden Type:Rider en Laser Disco Defenders beschikbaar gesteld.