Ontwikkelaar Punch-Out vertrekt bij Nintendo en gaat met pensioen

Genyo Takeda, een werknemer van Nintendo die onder andere Punch-Out ontwikkelde, gaat met pensioen.



Na 45 jaar stopt de Takeda met werken. Hij ontwikkelde onder andere Punch-Out en StarTropics, maar was vooral bezig met het verbeteren van hardware. Zo ontwikkelde hij en zijn team de chip die kon saven in The Legend of Zelda. Hij was ook één van de hoofdontwikkelaars van de Wii.



Na de dood van Nintendo's president Satoru Iwata werd hij samen met Shigeru Miyamoto als Representative Director of Nintendo benoemd, tot Tatsumi Kimishima de rol van president overnam. Daarna bleef hij bezig met het overzien van technologische ontwikkelingen binnen het bedrijf.