Nintendo komt eind juli met de New 2DS XL

Nintendo heeft de New 2DS XL aangekondigd, een nieuwe versie van de 2DS die in de VS 150 dollar (omgerekend 138 euro) kost.



Het apparaat verschijnt op 28 juli, ook in Europa. Het is niet bekend wat de prijs van de New 2DS XL hier zal bedragen. Nintendo laat winkels zelf hun prijzen bepalen voor hardware, maar meestal ligt die ongeveer in lijn met wat er in de VS wordt gevraagd.



Eerder bracht Nintendo al de New 3DS XL uit. De nieuwe 2DS XL lijkt daar erg op, maar zonder 3D-functionaliteit in de schermen. Net als de New 3DS XL heeft de nieuwe New 2DS de 'C-stick', een analoge stick aan de rechterszijde van de handheld. Ook zijn er ZL- en ZR-schouderknoppen aan de achterzijde aangebracht.



De New 2DS XL moet ook meer processorkracht bieden dan zijn kleinere broertje, waardoor zwaardere games beter draaien. Verder is er een nfc-chip aanwezig om amiibo te kunnen gebruiken.