Dead Space 2 en 3 nu speelbaar op Xbox One

Dead Space 2 en 3 zijn nu speelbaar op Xbox One via backwards compatibility.



De Xbox 360-versies van de games kunnen nu gespeeld worden op Xbox One. Mensen kunnen er ook voor kiezen ze alsnog aan te schaffen via Xbox Live.

Hoewel de meningen over het derde deel in de ruimtehorrorreeks verdeeld zijn, werd Dead Space 2 bij release in 2011 wereldwijd bejubeld.



Tot slot zijn ook de games Cabela's Survival: Shadows of Katmai, Cabela's Dangerous Hunts 2013, Alaskan Adventures en Cabela's Hunting Expeditions toegevoegd aan de backwards compatibility-lijst op Xbox One.