Dit was het nieuws - Call of Duty: WW2 aangekondigd

Eerste beelden Call of Duty: WW2 onthuld

De eerste beelden van Call of Duty: WW2 zijn zojuist online gezet op het YouTube-kanaal van Call of Duty. In de trailer is een reeks aan in-game footage te zien. Het is de tweede Call of Duty-game van Sledgehammer Games, die voorheen meewerkte aan Modern Warfare 3 en Advanced Warfare ontwikkelde.

De trailer opent met de bestorming van Omaha beach tijdens D-day, wat wordt opgevolgd met verschillende beelden van de singleplayer campaign van Call of Duty: WW2. Tijdens de livestream waar de trailer werd onthuld kondigde Eric Hirschberg, CEO van Activision, aan dat er later dit jaar een beta volgt voor de multiplayer van Call of Duty: WW2.

Call of Duty: WWII verschijnt op 3 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Lees onze preview hier voor meer informatie over de nieuwe Call of Duty.





Nintendo verwacht voor april 2018 13 miljoen Switch-consoles te verkopen

Nintendo verwacht dat het tot en met 31 maart 2018 dertien miljoen Switch-consoles verkoopt. Sinds 3 maart heeft het bedrijf al 2,74 miljoen exemplaren van de Switch verkocht.

Het bedrijf heeft in maart extra Switch-consoles geproduceerd, maar het hybride apparaat is vaak nog uitverkocht. Of de Switch daardoor boven verwachting presteert, heeft Nintendo niet laten weten. Wel laat het bedrijf weten dat de console “goed van start gegaan is”.

Dat Nintendo verwacht voor 31 maart nog eens tien miljoen exemplaren te verkopen, laat in elk geval zien dat het bedrijf vertrouwen heeft in het apparaat. De Wii U, de voorganger van de Switch, heeft ruim vier jaar gedaan over eenzelfde aantal. Tussen maart 2016 en april 2017 heeft Nintendo overigens 760 duizend Wii U’s verkocht.

Nintendo heeft over heel het boekjaar een omzet behaald van 489 miljard yen (ruim vier miljard euro). De winst bedroeg 29,3 miljard yen (241 miljoen euro). De omzet is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met drie procent gedaald, de winst daalde met elf procent.

Die daling heeft te maken met de tegenvallende verkopen van de Wii U. In 2017 verwacht Nintendo het in elk geval beter te doen met een verwachte omzet van 750 miljard yen (6,16 miljard euro) en winst van zestig miljard yen (49 miljoen euro).



Nintendo komt eind juli met de New 2DS XL

Nintendo heeft de New 2DS XL aangekondigd, een nieuwe versie van de 2DS die in de VS 150 dollar (omgerekend 138 euro) kost.

Het apparaat verschijnt op 28 juli, ook in Europa. Het is niet bekend wat de prijs van de New 2DS XL hier zal bedragen. Nintendo laat winkels zelf hun prijzen bepalen voor hardware, maar meestal ligt die ongeveer in lijn met wat er in de VS wordt gevraagd.

Eerder bracht Nintendo al de New 3DS XL uit. De nieuwe 2DS XL lijkt daar erg op, maar zonder 3D-functionaliteit in de schermen. Net als de New 3DS XL heeft de nieuwe New 2DS de 'C-stick', een analoge stick aan de rechterszijde van de handheld. Ook zijn er ZL- en ZR-schouderknoppen aan de achterzijde aangebracht.

De New 2DS XL moet ook meer processorkracht bieden dan zijn kleinere broertje, waardoor zwaardere games beter draaien. Verder is er een nfc-chip aanwezig om amiibo te kunnen gebruiken.



Blizzard zoekt medewerkers voor nieuwe mobiele game

Een vacature op de website van Blizzard Entertainment wijst op een nieuwe mobiele game van de studio. Het bedrijf zoekt een software-ontwikkelaar om tools te ontwikkelen voor mobiele games.

De vacature staat geregistreerd onder "incubatie", wat inhoudt dat er tools gezocht worden voor een nieuwe game. Vermoedelijk gaat het niet om Hearthstone, aangezien daar elders op de website aparte vacatures voor te vinden zijn. Verder omschrijft de vacature expliciet dat de medewerker "bij zal dragen aan de mobiele games van Blizzard".

Op het internet wordt gespeculeerd over een mogelijke mobiele game van Starcraft of Overwatch, naar aanleiding van de uitspraak van Blizzard-president Michael Morhaime. Hij gaf aan dat de games zich perfect zouden lenen voor het platform.



Black Ops 3 zombie-dlc met oude maps mogelijk uitgelekt

Een Poolse en een Mexicaanse retailer hebben mogelijke nieuwe dlc voor Call of Duty: Black Ops 3 gelekt. De productomschrijvingen werden opgemerkt op Reddit en noemen "Black Ops Zombie Chronicles" die acht oude maps zou bevatten.

De omschrijving op de productpagina luidt: "Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles is de laatste set die de originele Call of Duty: Black Ops 3-gameplay bevat, compleet met Zombie Chronicles: acht originele maps geremastered voor de volgende generatie Call of Duty."

De Mexicaanse omschrijving voegt daaraan toe dat Zombie Chronicles ook de Gobblegun-machine zal bevatten. Deze kauwgombalmachine werd geïntroduceerd in de game en geeft spelers random perks in de zombiemodus.

De geruchten sluiten aan bij de boodschap van ontwikkelaar Treyarch en uitgever Activision dat er dit jaar nog nieuwe content voor de game zou verschijnen. Ook plaatste stemacteur Luiz Carlos Gomes, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de Call of Duty-zombiemodus, een bericht dat hij recent de stem insprak van een bekend personage.

Aanstaande woensdag wordt de nieuwste game in de serie, Call of Duty: WWII, aangekondigd in een livestream.



Sony-aandelen stijgen na mogelijk historisch hoge vooruitzichten

De aandelen van Sony zijn met 3,84 procent gestegen nadat het bedrijf de winstvooruitzichten van het afgelopen fiscale jaar heeft bijgesteld. De winst van 2,6 miljard is voor analisten de reden voor een mogelijk historisch hoge winst.

Volgens analisten Goldman Sachs Group Inc. is het waarschijnlijk dat Sony binnenkort een volgende doelstelling van 4,5 miljard winst aankondigt, gezien de stijgende lijn. In februari voorspelde het bedrijf nog een winst van 2,2 miljard, die negentien procent hoger uitviel. Een winst van 4,5 miljard na maart 2018 zou de hoogste sinds 1998 zijn, toen de opbrengsten van Sony werden aangedreven door de originele PlayStation. De PlayStation 4 is momenteel wederom onderdeel van het succes voor het bedrijf.

CEO Kazuo Hirai zegt verder in alle bedrijfstakken beter te presteren en kosten te hebben bespaard in de verzekeringstak. Ook hervatte de productie van chips sneller dan verwacht na de afgelopen aardbeving in Japan.

Op 28 april kondigt Sony de doelstelling aan voor het huidige fiscale jaar.



Ontwikkelaar maakt app om pc-games te streamen naar Switch

Ontwikkelaar Andrew Sampson claimt een applicatie te maken die pc-games kan streamen naar mobiele apparaten, waaronder de Nintendo Switch. Sampson zegt dat de app beschikbaar ook in de Nintendo eShop te downloaden zal zijn.

Eerder maakte hij Borderless Gaming voor Steam, een app die games in fullscreen laat weergeven wanneer ze dit niet ondersteunen. In een Reddit topic over pc-games streamen zegt hij dat hij werkt aan een applicatie om te kunnen streamen naar de Nintendo Switch. Op NeoGAF dook de website voor de app op, genaamd Rainway.

Rainway is bedoeld om pc-games te streamen naar mobiele apparaten, zoals smartphones. Opmerkelijk is echter dat Sampson zegt dat de applicatie ook in de Nintendo eShop zal verschijnen. Via GitHub kan het publiek bijdragen aan de ontwikkeling, zoals het maken van controller lay-outs.

Momenteel is het mogelijk om games te streamen naar mobiele apparaten via applicaties zoals NVDIA Gamestream en Moonlight. Deze ondersteunen echter geen Nintendo Switch.

Nintendo heeft de release van de app in de eShop nog niet bevestigd.



Fan maakt van 2D-demo Zelda: Breath of the Wild een complete game

Een fan van de Zelda-reeks maakt van de 2D-demo die Nintendo heeft ontwikkeld om het concept van Zelda: Breath of the Wild mee uit te testen, een volledige game.

Nintendo liet tijdens een keynote op de Game Developers Conference weten dat het bedrijf begon te experimenteren met de mogelijkheden in The Legend of Zelda: Breath of the Wild door een prototype te maken dat op een tweedimensionale game leek. Hierin reageerde alle elementen, zoals vuur en water, al op een realistische manier op elkaar.

Een fan genaamd WinterDrake maakt nu een volledige game gebaseerd op die demo, genaamd Zelda: Breath of the NES. Het is de bedoeling dat een hoop van de mogelijkheden uit Breath of the Wild terugkeren in de game, waaronder een crafting systeem, en physics engine en het wisselen tussen dag en nacht.

Nintendo zorgt er meestal voor dat dergelijke fanprojecten worden geannuleerd. WinterDrake laat weten dat als Nintendo dat probeert, hij de game verder ontwikkelt met unieke, zelfverzonnen personages. Een prototype van de game is nu al speelbaar op itch.io.



Eerste Tomb Raider speelbaar gemaakt in browsers

Modder XProger heeft de eerste Tomb Raider-game gedeeltelijk speelbaar gemaakt in browsers. Spelers kunnen in een hoger aantal frames per seconde het tweede level van de game spelen.

De modder begon in 2016 met het aanpassen van de originele engine uit 1996 en is nu uitgebracht als OpenLara, een opensourceproject. Informatie onder het scherm legt de controls van de game uit, die zelfs aangepast zijn voor mobiele apparaten met een touchscreen.

Klik hier om de game te spelen.