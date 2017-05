Bethesda gaat nieuwe games op E3 onthullen

Bethesda's E3-uitnodigingen tonen een tekening die hint naar nieuwe games die het bedrijf gaat onthullen.



De uitnodigingen voor de persconferentie van het bedrijf bevatten een tekening waarin Bethesda's verschillende games als onderdeel van een pretpark worden weergegeven. Hierop zijn onder andere Doom, Quake Champions, The Elder Scrolls Online, Prey en Dishonored 2 te zien.



Het pretpark bevat echter ook twee gebieden die nog in de maak zijn, waarmee Bethesda lijkt te hinten naar minstens twee onthullingen van nieuwe games op zijn persconferentie. Welke games dat zijn is nog niet bekend.



Bethesda's persconferentie wordt in de nacht van 11 op 12 juni gehouden.