NES Classic Mini is 2,3 miljoen keer verscheept

De NES Classic Mini is wereldwijd 2,3 miljoen keer verscheept.



Dat meldt de president van Nintendo's Amerikaanse tak, Reggie Fils-Aime, tegenover IGN. De NES Classic Mini verscheen in november van vorig jaar, maar is inmiddels al niet meer in productie. Fils-Aime laat weten dat Nintendo oorspronkelijk al niet van plan was om het apparaat ook in 2017 te blijven produceren.

"We hadden niet geanticipeerd dat de reactie zo geweldig zou zijn, maar toen we die reactie zagen, hebben we voor extra leveringen gezorgd en het product zolang als we konden verlengd om beter aan de vraag te kunnen voldoen."



Volgens Fils-Aime zijn het de beperkte bedrijfsmiddelen die Nintendo heeft doen besluiten om de productie van de NES Classic Mini stop te zetten. Volgens geruchten werkt het bedrijf al aan een volgende miniversie van een van zijn spelcomputers, de SNES Classic Mini, gebaseerd op de Super Nintendo.