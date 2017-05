Analist verwacht volgende generatie PlayStation in 2018

Damian Thong, een analist bij Macquarie Capital Securities, verwacht de "volgende generatie PlayStation" in de tweede helft van 2018.



Dat meldt The Wall Street Journal. Hoewel de voorspellingen van analisten lang niet altijd uitkomen, zat Thong al eerder bij het rechte eind toen hij de PlayStation 4 Pro en Slim voorspelde.



Thong maakte niet duidelijk of het gaat om een compleet nieuwe console of een soortgelijke update als van de PlayStation 4 naar de PlayStation 4 Pro, al lijkt de term "volgende generatie PlayStation" naar eerstgenoemde optie te hinten.

Dat zou betekenen dat de PlayStation 4 vijf jaar op de markt beschikbaar is voordat een opvolger verschijnt. Sony zelf heeft nog niets aangekondigd over een opvolger. Wel maakte het bedrijf bekend dat het zestig miljoen exemplaren van de PlayStation 4 heeft verscheept.