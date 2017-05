Nintendo heeft deel Switch-consoles per vliegtuig verscheept

Nintendo heeft volgens The Wall Street Journal in de maand maart een deel van de Switch-consoles per vliegtuig verscheept om te kunnen voldoen aan de vraag. Afgelopen maand is het bedrijf weer teruggeschakeld op distributie over zee.

Een woordvoerder van Nintendo zegt: "We hebben sommige van onze Switches per vliegtuig verscheept in maart om onze klanten beter te bedienen."

Volgens Hideki Yasuda van onderzoeksbureau Ace Research Institute was het mogelijk om de consoles verder te verschepen per vliegtuig, maar vanwege de hoge kosten is er in april teruggeschakeld naar distributie per schip. Verschepen per vliegtuig is een dure manier van distributie. Volgens het onderzoeksbureau heeft het Nintendo in maart omgerekend 45 dollar per stuk extra gekost.

Vorige week maakte Nintendo bekend dat er 2,74 miljoen Switch-consoles zijn verkocht. Het bedrijf verwacht na het komende fiscale jaar 13 miljoen stuks verkocht te hebben.