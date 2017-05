De Story-modus en character customization in Tekken 7 - Gameplay

In een reeks nieuwe gameplayvideo's van Tekken 7 worden diverse onderdelen van de game getoond.



Zo is te zien hoe personages aangepast kunnen worden naar de smaak van spelers, wordt de Story-modus getoond en zijn er nog een aantal gevechten in beeld. De diverse video's zijn hieronder te bekijken.



Tekken 7 komt op 2 juni uit voor pc, Xbox One en PlayStation 4. De game is al geruime tijd speelbaar in Japanse arcades.