Rol over het Moja Corps heen in LocoRoco Remastered

Op het YouTube-kanaal van Sony Japan is de eerste trailer verschenen van LocoRoco Remastered.

LocoRoco kwam in 2006 uit voor de PlayStation Portable. In de game wordt de wereld aangevallen door het Moja Corps. Alleen de LocoRoco kunnen de wereld nog redden. De puzzelplatformer is in 1080p speelbaar op de PS4 en in 4K op de PS4 Pro.

LocoRoco Remastered komt 9 mei uit en is met 20 procent korting te koop voor PS Plus-leden. In plaats van 14,99 euro kost de game dan 11,99 euro. De trailer is hieronder te bekijken.