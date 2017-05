'Switch krijgt dit najaar rpg met Mario en Rabbids in hoofdrol'

Er gaan al geruime tijd geruchten over een rpg voor Switch met zowel Mario als Ubisoft's Rabbids in de hoofdrol. Nu lijkt het er op dat de game echt bestaat.



Website Kotaku zegt dit van een bron te hebben vernomen. Deze bron zou daarbij ook art assets hebben getoond aan de website om het te bewijzen, maar wel hebben gevraagd om deze assets niet te delen. De illustratie bij dit bericht is dus niet echt.



Volgens de bron betreft het een strategische turn-based rpg genaamd Mario + Rabbids Kingdom Battle en moet de game al in augustus of september op Switch verschijnen. De game zou draaien op de Snowdrop engine, waar ook de South Park-games op lopen.

In de hoofdrol zouden niet alleen Mario, Luigi, Yoshi en Peach spelen, maar ook vier Rabbids verkleed als de vier Nintendo-personages. Daarbij zou de game een co-op modus voor twee spelers hebben en veel humor. Mario en de rest zouden ook geweren met laserstralen gebruiken.

De game waarin zowel Mario als de Rabbids voorkomen werd eerder al genoemd door journaliste Laura Kate Dale, die meer Switch-informatie lekte. Hoewel niet alles van wat ze berichtte klopte, lijkt dit gerucht dus wel juist te zijn. Het is niet bekend wanneer Mario + Rabbids Kingdom Battle onthuld wordt, al lijkt E3 in juni een logisch moment. Nintendo en Ubisoft hebben de geruchten niet bevestigd.