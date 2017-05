Yooka-Laylee-update verbetert onder andere camera

Yooka-Laylee krijgt binnenkort een patch die onder andere de camera verbetert, dat heeft ontwikkelaar Playtonic Games bekendgemaakt. Ook wordt het mogelijk om dialogen en cutscenes te skippen.

De camera van Yooka-Laylee was een aspect waar sommige gamers over vielen, maar in de update moet deze in bepaalde situaties beter meewerken. In een gif uit de blogpost van Playtonic is te zien hoe de camera werkt na de update.

Daarnaast wordt het mogelijk om dialogen sneller te skippen, cutscenes totaal te vermijden en het stemvolume van personages te verlagen.

De ontwikkelaar zegt ondertussen aan de Nintendo Switch-versie van de game te werken. Deze heeft nog geen exacte releasedatum, maar moet ook dit jaar nog verschijnen.

In de komende weken belooft Playtonic Games meer details te geven over de update. Lees hier de review van Yooka-Laylee.