Phantom Dust-remaster laat van zich zien - Gameplay

Een nieuwe video toont bijna twintig minuten aan gameplay van de Phantom Dust-remaster.



De beelden zijn geplaatst door Polygon. De remaster van de Xbox-game moet naar Xbox One en pc komen. De remaster verandert het beeldformaat van een 4:3 ratio naar 16:9. Op Xbox One is de game in een resolutie van 1080p speelbaar, terwijl op pc 4K kan worden bereikt.

Er zijn ook wat veranderingen gemaakt aan de manier waarop het singleplayerverhaal zich ontvouwt, zodat spelers vanaf het begin al hun deck kunnen opbouwen. Wanneer spelers een missie drie keer falen, kunnen ze deze skippen.



Tot slot komt er ook gratis en betaalde downloadbare content, onder andere voor de multiplayer van de game.