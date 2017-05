Sony bevestigt datum, tijd en locatie E3-persconferentie

Sony heeft bevestigd wederom hun E3-persconferentie te houden op de maandag voor de beurs. In de nacht op maandag 12 juni op dinsdag 13 juni vindt deze om 03:00 uur Nederlandse tijd plaats.

Sony keert dit jaar terug naar het Shrine Auditorium, waar ze vorig jaar voor het eerst een persconferentie hielden met een live-orkest. Hiermee is de locatie en tijd exact hetzelfde als vorig jaar.

Hoewel er nog geen concrete uitspraken zijn gedaan over games, wordt verwacht dat er nieuwe beelden en releasedata van enkele games worden getoond. Mogelijk verschijnen Spider-Man, God of War, Ni No Kuni 2, Gran Turismo: Sport, Days Gone en Detroit: Become Human eind dit jaar of begin 2018.

Microsoft heeft er dit jaar voor gekozen om hun persconferentie op zondag 11 juni te houden, in plaats van op maandag. Bethesda zal op deze dag ook een persconferentie houden en EA houdt op hun beurt een eigen EA Play-evenement vanaf zaterdag 10 juni. Tot slot zal Nintendo hoogstwaarschijnlijk op woensdag 14 juni een presentatie uitzenden, gevolgd door Treehouse Live-streams.