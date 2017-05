Reddit-gebruiker ontdekt per toeval broncode StarCraft in doos

Een Reddit-gebruiker heeft per toeval ontdekt dat hij in het bezit was van de broncode van de originele StarCraft.



Khemist49, zoals de gebruiker op Reddit heet, had de broncode bemachtigd toen hij een doos vol met Blizzard-spullen had gekocht op eBay. Toen hij de doos uitpakte kwam hij erachter dat de broncode ook was meegeleverd. Na een foto van het schijfje online geplaatst te hebben nam Blizzard direct contact met hem op.

De uitgever vroeg of hij het schijfje terug wilde sturen naar Blizzard, omdat het intellectuele eigendom en geheime informatie bevat. Khemist49 besloot na enige aarzeling de broncode terug te sturen.

Als beloning voor zijn medewerking kreeg de Reddit-gebruiker 250 dollar Blizzard store-credit, een gratis exemplaar van Overwatch, een doos vol met goodies en een betaalde reis naar BlizzCon.