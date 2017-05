Panels met studio's zijn dit jaar aanwezig op E3 Coliseum

Op E3 dit jaar wordt voor het eerst het E3 Coliseum gehouden, waarbij er panels met studio's worden gehouden.



Het evenement wordt op 13 en 14 juni gehouden in The Novo in Los Angeles. Aangezien E3 nu ook te bezoeken is voor fans, kunnen zij ook aanwezig zijn op E3 Coliseum.

Het evenement wordt georganiseerd door de instelling achter E3, de Entertainment Software Association (ESA), alsmede The Game Awards-organisator Geoff Keighley. Er komen panels en gesprekken tussen ontwikkelaar, maar ook "verrassingen", aldus Keighley.

Onder andere Activision, Bethesda, Microsoft, Gearbox, Sony Interactive, Square-Enix, Ubisoft en Warner Bros. zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen met het ontwikkelen en uitgeven van games. Meer ontwikkelaars en uitgevers worden voor het evenement nog aangekondigd.

E3 zelf wordt van 13 tot en met 15 juni gehouden in Los Angeles. De dagen daarvoor zijn er al diverse persconferenties van onder andere Sony, Microsoft, Electronic Arts en Bethesda.