Dota 2 krijgt verhaalmodus, alleen speelbaar in co-op

Dota 2 krijgt een verhalende multiplayercampagne die in twee delen wordt uitgebracht. Dit heeft Valve vandaag bekendgemaakt.

Het verhaal draagt de naam Siltbreaker en is opgesplitst in twee acts die los van elkaar worden uitgebracht. De eerste act is The Sands of Fate en komt later deze maand uit voor alle Battle Pass-bezitters. Act twee heet A Vault in the Deep en komt pas in juli uit.

Het verhaal vindt plaats in Dark Reef en is met maximaal vier spelers te doorlopen. Door de campagne te spelen verdienen spelers Campaign XP, die ingewisseld kunnen worden voor beloningen.

Verdere details zijn nog niet bekend over de campagne. Een Battle Pass kost 9,99 dollar. Dota 2 is beschikbaar op Windows, MacOS en Linux.