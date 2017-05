Deus Ex-componist werkt aan nieuwe game van Retro Studios

Componist Alexander Brandon en ontwikkelaar Retro Studios zijn een samenwerking aangegaan voor een nog onaangekondigde game.

Dit liet Brandon in een Facebookpost weten. Brandon heeft onder andere gewerkt aan Deus Ex, Unreal, Thief en recentelijk Torment: Tides of Numera. Retro Studios heeft gewerkt aan de Metroid Prime-serie, Mario Kart 7 en een aantal Donkey Kong-titels. Sinds Donkey Kong: Tropical Freeze heeft de studio geen nieuwe games meer uitgebracht. Het is tot nu toe onbekend waar de studio nu mee bezig is.

Mogelijk wordt er op E3 2017 een aankondiging gedaan.