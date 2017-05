Opnames trailer lijken te wijzen op Far Cry in westernsetting

Ubisoft zou wel eens aan een nieuwe Far Cry-game die zich afspeelt in het Wilde Westen kunnen werken.



Hoewel Ubisoft niet heeft aangekondigd dat er een nieuwe Far Cry in de maak is, lijkt dit wel het geval te zijn. Great Falls Tribune meldt namelijk dat producent Jeff Guillot een live action trailer voor een onaangekondigde game in de prairie van Montana aan het schieten is. Guillot heeft al vaker live action trailers voor Ubisoft-games gemaakt, waaronder Red Steel 2, Driver en Rabbids.

Guillot meldde tevens dat het voor een game is die in september uitkomt en dat het een vervolg op een grote franchise is. Gecombineerd met het feit dat Ubisoft in 2015 een poll had waarin het verschillende settings voor een nieuwe Far Cry-game voorstelde, waarbij ook een 'Spaghetti-westernsetting' werd genoemd, en het lijkt duidelijk dat het om een nieuwe Far Cry gaat.



Ubisoft zelf heeft in ieder geval nog niets aangekondigd. Wellicht werd de live-action trailer geschoten zodat de game op E3 onthuld kan worden. De grote gamebeurs wordt medio juni gehouden in Los Angeles.