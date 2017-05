Nieuwe Street Fighter 5-personage Ed onthuld

Het nieuwe Street Fighter 5-personage Ed is officieel aangekondigd.



Ed kwam voor in achtergrondverhalen van Rose en Balrog in Street Fighter 4, waar het nog maar een kind was. Hij werd ontvoerd door Shadaloo's S.I.N.-divisie en er werd op hem geëxperimenteerd om er een kloonlichaam voor M. Bison van te maken. Ed werd na het ontsnappen opgevoed door Balrog.



Hierdoor kan Ed goed boksen, maar hij heeft ook Psycho Power, zoals M. Bison. Daarbij kunnen Ed's speciale moves uitgevoerd worden door simpelweg meerdere keren knoppen in te drukken of een paar knoppen tegelijk in te drukken. Alleen zijn Critical Art vergt een ingewikkeldere knoppencombinatie.



Ed is het derde personage dat aan Street Fighter 5 toegevoegd wordt in het tweede seizoen van de game. Hoewel er nog geen releasedatum bekend is voor het personage, kunnen mensen hem in de CNF-bèta van 11 tot en met 14 mei gratis uitproberen.