Xbox Insider-leden kunnen deelnemen aan Killer Instinct-toernooien

Xbox Insider-leden kunnen nu aan de slag met Killer Instinct-toernooien op Xbox One en Windows 10.

Deze toernooien zijn voor zowel alfa- als bèta-testers beschikbaar. Om deel te nemen aan een toernooi moeten leden de volgende stappen ondernemen.

• Open de Xbox Insider Hub

• Navigeer naar Insider content

• Selecteer Join

• Download Killer Instinct in de Xbox Store

• Navigeer naar de Killer Instinct Game Hub om toernooien te bekijken

• Registreer voor een toernooi

• Check in wanneer je een notificatie ontvangt om deel te nemen aan een match

De Killer Instinct-toernooien zijn niet voor alle Xbox Insider-leden beschikbaar. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden in de VS, Canada, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Brazilië.

De toernooien zijn onderdeel van Arena, een eSports-programma dat Microsoft op E3 2016 had aangekondigd. Arena bevat officiële, maar ook door spelers gecreëerde toernooien. Het eerste voorbeeld daarvan is het Killer Instinct-toernooi in New York, waar 10.000 dollar aan prijzengeld te winnen valt. In de toekomst zullen er meerdere toernooien georganiseerd worden voor andere games.

Het is nog niet bekend wanneer Arena beschikbaar wordt gesteld voor alle Xbox One-bezitters.