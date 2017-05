The Secret World vanaf 26 juni gratis speelbaar

The Secret World krijgt op 26 juni een herlancering. Vanaf dan heet de mmo Secret World Legends en is het gratis speelbaar.



Eerder werd al aangekondigd dat dit zou gebeuren, maar nu is de datum bekend. De graphics, gevechten en het progressiesysteem van de game wordt ook op de schop genomen. Wel wordt het verhaal over de strijd tegen bovennatuurlijke krachten in de moderne wereld behouden.



De herlancering van de game vindt op 26 juni op Steam plaats.