Battlefield 1 en Fifa 17 hebben meer spelers dan voorgaande delen

Battlefield 1 heeft volgens Electronic Arts meer dan 19 miljoen spelers. Dat is zo'n vijftig procent meer spelers dan Battlefield 4 had.



Ook Fifa 17 zag een stijging van 13 procent in spelers in vergelijking met het vorige deel in de serie. Maar liefst 21 miljoen gamers speelden de voetbalgame.

Electronic Arts kondigde zijn cijfers voor het fiscale jaar aan. Zo was de netto omzet van het bedrijf omgerekend 4,41 miljard euro, vergeleken met 4,04 miljard euro vorig fiscaal jaar. De opbrengsten van digitale verkoop was daarbij 61 procent van de totale netto verkoop van het bedrijf.

Electronic Arts liet ook weten dat EA Sports UFC 3 begin 2018 uitkomt. De game komt in ieder geval naar PlayStation 4 en Xbox One, het is nog onduidelijk of een pc-versie verwacht kan worden.