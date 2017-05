BioWare's nieuwe IP uitgesteld naar fiscaal jaar 2019

De nieuwe game van BioWare, die gebaseerd wordt op een compleet nieuwe IP, is uitgesteld.



Electronic Arts maakte dat bekend aan investeerders. De game, waar verder nog niets over bekend is, komt nu uit in het fiscale jaar 2019 van het bedrijf. Dat valt tussen april 2018 en maart 2019. De game had eerst voor 31 maart 2018 uit moeten komen.



"We zijn erg blij met de progressie die de nieuwe actie-IP van BioWare boekt", aldus CEO Andrew Wilson. "Het design is ongelooflijk, de gameplaymechanics voelen prima, en de actie is opwindend. De game wordt gebouwd rondom een live service en daarom is er een unieke nieuwe sociaal design voor spelers. Om dat te maken verschuiven we de releaseperiode naar het fiscale jaar 2019."



Wat Wilson precies bedoeld met het sociale design is niet bekend. BioWare of EA hebben verder nog helemaal niets van de game getoond.