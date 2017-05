The Sims Mobile aangekondigd, gratis voor iOS en Android

Electronic Arts komt met The Sims Mobile, een gratis iOS- en Android-game.



De game is al gelanceerd in Brazilië als test en komt binnenkort ook in andere landen uit. De nieuwe Sims-game geeft spelers de meeste opties die ze ook in andere Sims-games hebben. Spelers kunnen bepalen wat Sims doen, huizen voor hun inrichten en hun leven volgen.

Daarnaast kan er ook met andere gamers gespeeld worden door feestjes te houden of te bezoeken en vrienden of vijanden te worden. Er zijn ook dialoogopties.

De meest recente Sims-game van EA was De Sims 4, dat in 2014 verscheen. In 2015 sloot EA de hoofdstudio van ontwikkelaar Maxis, dat verantwoordelijk was voor de eerste Sims-games en spellen als SimCity en Spore. Volgens EA wordt de mobiele Sims-game gemaakt door "de makers achter De Sims en SimCity".