Gratis vr-modus voor Payday 2 aangekondigd

Payday 2 krijgt een virtualrealitymodus, aldus ontwikkelaar Overkill Software.

Deze vr-modus wordt gratis voor iedereen die de game al bezit. Daarbij bevat het crossplay, wat betekent dat mensen die in vr spelen en mensen die dat niet doen in de multiplayer samen kunnen werken om banken te beroven.



Overkill kondigde de modus aan tijdens een livestream en liet vervolgens onderstaande trailer zien. Daarin is te zien dat spelers een HTC Vive en bewegingsgevoelige controllers gebruiken om de game te spelen. Volgens de ontwikkelaar wordt heel de game in vr speelbaar. Het is niet duidelijk of het spel ook met Oculus Rift speelbaar wordt.

Wanneer de modus uitkomt is niet bekend. Wel heeft Overkill een bèta aangekondigd die ergens dit jaar moet lanceren.