Eerste concept art System Shock 3 uitgebracht

In een interview tijdens een livestream heeft Warren Spector van Otherside Entertainment nieuwe informatie gedeeld over hun game System Shock 3. Ook deelde Polygon de eerste vroege concept art.

Warren Spector, bedenker van de eerste System Shock, sloot zich vorig jaar aan bij ontwikkelaar Otherside Entertainment voor de ontwikkeling van System Shock 3. Het team bestaat deels uit werknemers van de originele ontwikkelaar van de serie, Looking Glass.

In een interview zegt Spector dat het een makkelijke keuze was om terug te keren naar de serie, na niet betrokken te zijn geweest bij het tweede deel. Ook zal de kunstmatige intelligentie Shodan weer een rol spelen in de aankomende game.

"Ik heb System Shock geproduceerd en System Shock 2 gespeeld, dus ik ben vrij bekend met het universum. Er waren wat fictieve losse eindjes om te ontdekken en aan elkaar te knopen. Dat klonk leuk. En ook: Shodan. Snap je wat ik bedoel?"

Ook denkt hij dat System Shock, ondanks de trend van vergelijkbare games als Prey, nog steeds kan verrassen.

"Ik denk dat meer meespelende simulatie-games alleen maar goed is. Afgaande op wat ik tot nu toe heb gezien, zijn er een aantal gelijkenissen, maar ik kan je verzekeren dat we wat dingen doen die dat team niet heeft gedaan, en andersom. Ik ben niet bang dat mensen verward raken."

System Shock 3 is in ontwikkeling voor consoles en pc. Gezien de vroege concept art duurt het mogelijk nog even voordat de game uitgebracht wordt.