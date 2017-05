BioWare Montreal gaat verder als supportstudio met kleiner team

Een aantal bronnen die nauw contact zeggen te hebben met BioWare Montreal stellen dat de studio met een kleiner team verder zal gaan en vanaf nu fungeert als een supportstudio.

In april zouden verschillende ontwikkelaars van de studio overgeplaatst zijn naar EA Motive, die ook gevestigd is in Montreal, om te werken aan Star Wars: Battlefront 2. Het team dat overblijft bij BioWare Montreal zal gaan werken aan andere BioWare-games. Wel zullen ze Mass Effect: Andromeda nog blijven ondersteunen.

Het is niet bekend of het ontvangst van Mass Effect: Andromeda te maken heeft met de opsplitsing van het team. Volgens dezelfde bronnen had Mass Effect: Andromeda last van een problematische ontwikkelingsproces. De game werd laat in het proces nog drastisch veranderd, waardoor er weinig tijd overbleef om verbeteringen door te voeren.

Bovendien wordt er gezegd dat de Mass Effect-serie tijdelijk in de ijskast gezet wordt. Echter heeft EA wel aangegeven dat de serie nog wel een toekomst heeft. De game werd voor en na de lancering bekritiseerd om het schrijfwerk en de animaties.

BioWare Montreal werd opgericht in 2009 en hielp mee aan de ontwikkeling van uitbreidingen voor Mass Effect 2. De eerste game die ze zelf hadden ontwikkeld is Mass Effect: Andromeda. Lees hier onze review van de game.