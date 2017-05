Russische Pokémon Go-vlogger krijgt voorwaardelijke straf van 3,5 jaar

De Russische vlogger die Pokémon Go in een kerk speelde, heeft een voorwaardelijke straf van drieënhalf jaar in een werkkamp opgelegd gekregen.



Dat meldt de Russische nieuwssite Meduza donderdag. Een voorwaardelijke straf houdt in dat deze wel wordt uitgesproken maar niet wordt doorgevoerd.



De 22-jarige Ruslan Sokolovsky werd in 2016 aangeklaagd door het Russische Openbaar Ministerie. Sokolovsky had een video online gezet waarin hij Pokémon Go speelt in een Russisch orthodoxe kerk in Jekaterinenburg, en een personage uit het spel vergelijkt met Jezus Christus.



"Sokolovsky wordt niet veroordeeld voor het spelen in de kerk", zegt rechter Ekaterina Shoponyak in haar oordeel. De blogger krijgt zijn voorwaardelijke straf opgelegd voor het aanzetten tot religieuze haat en het kwetsen van gelovigen. Die wet werd eerder gebruikt om leden van de band Pussy Riot te vervolgen, nadat zij in een kathedraal hadden geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.



Sokolovsky heeft zijn schuld niet bekend. In een eerdere zitting reageerde de blogger geschrokken op de gang van zaken. "Ik heb in de gevangenis gezeten, drie maanden lang, en het is de poort naar de hel. Ik zie mezelf niet als extremist. Misschien ben ik een idioot, maar geen extremist", zei Sokolovsky toen. Hieronder is nogmaals de vlog te zien waar het om gaat.