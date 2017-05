Eerste trailer toont gameplay Black Ops 3 Zombie Chronicles-dlc

Activision en Treyarch hebben de eerste gameplaytrailer van de Zombie Chronicles-dlc voor Call of Duty: Black Ops 3 uitgebracht. De beelden tonen gameplay op de verschillende geremasterde maps.

Het pakket van 29,99 euro bevat acht maps uit voorgaande Call of Duty's van Treyarch: drie maps uit Call of Duty World at War: Nacht der Untoten, Verruckt and Shi No Numa, vier maps uit Black Ops: Kino Der Toten, Ascension, Shangri-la and Moon en een map uit Black Ops 2: Origins.

Aan de maps zijn de wapens van Black Ops 3 toegevoegd, eveneens als de Gobblegum-machine en nieuw opgenomen stemmen van de terugkerende personages.

Zombie Chronicles lanceert op 16 mei op de PlayStation 4 en is geen onderdeel van de season pass. De Xbox One- en pc-versies verschijnen later dit jaar. Gisteren werd bekend dat Metal Gear-artiest Yoji Shinkawa de art van de personages ontwerpt.