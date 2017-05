Dragon Ball Xenoverse 2 en Tales of-game voor april 2018 naar Switch

In hun financiële plannen heeft Bandai Namco aangekondigd dit fiscale jaar drie Nintendo Switch-games uit te brengen. Dragon Ball Xenoverse 2, een Tales of-game en een Taiko Drum Master-game zullen voor april 2018 verschijnen.

Dragon Ball Xenoverse 2 verscheen vorig jaar voor de consoles en pc, en was te zien in de aankondigingstrailer van Nintendo's nieuwe console. Er was eerder nog geen sprake van een game uit de Tales of-serie, waarvan dit jaar Tales of Berseria verscheen. Mogelijk wordt meer bekend op het Tales of Festival in Japan, dat plaatsvindt van 2 tot 4 juni.

Recent kondigde Bandai Namco Code Vein voor 2018 aan, maar hier zijn nog geen platformen voor aangekondigd.