'Overwatch Game of the Year-editie en Anniversary-event op komst'

Volgens dataminers verschijnt er binnenkort een Overwatch Game of the Year-editie. Tegelijk met de lancering zal er ook een anniversary-event plaatsvinden.

Op 24 mei is Overwatch precies een jaar geleden uitgekomen. Volgens dataminers TrueAchievements verschijnt er op of rond die datum een Game of the Year-editie van de game, alsook een in-game anniversary-event.

De dataminers vonden box art, beschrijvingen en andere informatie over de onaangekondigde Overwatch-versie en event. Volgens de beschrijving zal de Game of the Year-editie de volledige game, tien loot boxes, vijf origin skins, een baby Winston huisdier voor World of Warcaft en Tracer voor Heroes of the Storm bevatten.

De beschrijving van het event suggereert dat het eerste jaar van Overwatch in-game uitgebreid gevierd zal worden. Blizzard heeft de heruitgave van Overwatch noch het anniversary-event bevestigd.